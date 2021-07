Bernardeschi, lite Veronica Ciardi - Sarah Nile: ora parla la Zanatta (Di giovedì 22 luglio 2021) Continua a far chiacchierare la lite tra Veronica Ciardi e Sarah Nile . Quest'ultima ha interrotto un'amicizia che durava da dieci anni perché non è stata invitata al matrimonio dell'amica con ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 22 luglio 2021) Continua a far chiacchierare latra. Quest'ultima ha interrotto un'amicizia che durava da dieci anni perché non è stata invitata al matrimonio dell'amica con ...

Advertising

zazoomblog : Bernardeschi lite Veronica Ciardi - Sarah Nile: ora parla la Zanatta - #Bernardeschi #Veronica #Ciardi #Sarah - sportli26181512 : #Bernardeschi, lite #VeronicaCiardi-#SarahNile: ora parla la Zanatta: L'ex concorrente del Grande Fratello ha difes… - laura_mulliez99 : RT @ilgiornale: Dai baci saffici nella Casa alla lite per il matrimonio: Sarah Nile e Veronica Ciardi sono riuscite a far nuovamente parlar… - JohSogos : RT @ilgiornale: Dai baci saffici nella Casa alla lite per il matrimonio: Sarah Nile e Veronica Ciardi sono riuscite a far nuovamente parlar… - ilgiornale : Dai baci saffici nella Casa alla lite per il matrimonio: Sarah Nile e Veronica Ciardi sono riuscite a far nuovament… -