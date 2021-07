Beppe Convertini compie 50 anni | mega party vip a Roma Ma come la mamma non c' è nessuno

(Di giovedì 22 luglio 2021)ha festaggiato i suoi 50. Il presentatore ha voluto condividere quello che è stato un giorno importante per lui con tanti colleghi, amici e familiari in una grande ed...

Auguri ache ha festeggiato il compleanno. Per il conduttore grande festa a Palazzo Brancaccio a Roma. Oltre a festeggiare i suoi cinquant'anni,celebra il successo di Uno ...Un compleanno all'insegna dell'allegria e della voglia di tornare finalmente a vivere. Tanti amici sono accorsi ieri sera, martedì 20 luglio , a festeggiare le cinquanta primavere di. Il famoso attore e conduttore pugliese, ormai è volto familiare Rai da diversi anni. Il presentatore di Uno weekend insieme a Anna Falchi , ha radunato più di cento amici del mondo ...Beppe Convertini ha festaggiato i suoi 50 anni. Il presentatore ha voluto condividere quello che è stato un giorno importante per lui con tanti colleghi, amici e familiari in una grande ...Festeggia il mezzo secolo di vita il sempre più acclamato conduttore televisivo Beppe Convertini, e per farlo, ha voluto circondarsi dell’affetto di colleghi, amici e parenti accorsi a Roma da tutta I ...