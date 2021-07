Benno Neumair | l’esito della perizia psichiatrica | “Non è un soggetto socialmente pericoloso”

(Di giovedì 22 luglio 2021) Si è tenuta l’udienza di incidente probatorio per discutere laper, ad essere ascoltati sono stati i tre periti nominati dalla procura, lo psichiatra trentino Edoardo Mancioppi, lo psicologo padovano Marco Samory e la psicologa e criminologa Isabella Merzagora, i quali hanno riconosciuto la non pericolosità sociale per. L’udienza si è tenuta martedì 20 luglio in serata; i periti hanno illustrato al giudicedelle loro perizie rispondendo alle domande dei pm e degli avvocati., 30enne di ...

non è un soggetto pericoloso. Secondo i tre periti nominati dalla giudice per le indagini preliminari sul caso dell'omicidio di Bolzano, il 31enne accusato di aver ucciso la madre e il ...oggi : i periti sono giunti ad una importante conclusione. Il 30enne reo confesso dell'omicidio dei propri genitori "Non è socialmente pericoloso ". I tre periti nominati dal gip di ...Si è tenuta l’udienza di incidente probatorio per discutere la perizia psichiatrica per Benno Neumair, ad essere ascoltati sono stati i tre periti nominati dalla procura, lo psichiatra trentino Edoard ...Benno Neumair non è un soggetto pericoloso. Secondo i tre periti nominati dalla giudice per le indagini preliminari sul caso dell'omicidio di Bolzano, il 31enne accusato di ...