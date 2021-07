Benevento: tamponi gratis per chi torna dalle vacanze in Paesi a rischio Covid 19 (Di giovedì 22 luglio 2021) Benevento: ok della Giunta comunale (su proposta del sindaco Clemente Mastella) alla delibera che prevede tamponi antigenici (test rapidi) per i cittadini di rientro dalle vacanze in Paesi dove si registra una prevalenza della variante Delta. La Giunta comunale di Benevento, su proposta del sindaco Clemente Mastella, ha deliberato l’avvio di una campagna di prevenzione Leggi su 2anews (Di giovedì 22 luglio 2021): ok della Giunta comunale (su proposta del sindaco Clemente Mastella) alla delibera che prevedeantigenici (test rapidi) per i cittadini di rientroindove si registra una prevalenza della variante Delta. La Giunta comunale di, su proposta del sindaco Clemente Mastella, ha deliberato l’avvio di una campagna di prevenzione

Advertising

ilvaglio1 : Benevento - Tamponi antigenici rapidi per chi torna dalle vacanze in aree a rischio #vacanze #tamponi #covid19… - glooit : Benevento, tamponi gratuiti per chi rientra dalle vacanze in paesi a rischio Covid leggi su Gloo… - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: «Variante Delta, tamponi rapidi a Benevento per chi rientra dalle vacanze» - mariarosariafil : RT @mattinodinapoli: «Variante Delta, tamponi rapidi a Benevento per chi rientra dalle vacanze» - Erica90835855 : RT @mattinodinapoli: «Variante Delta, tamponi rapidi a Benevento per chi rientra dalle vacanze» -