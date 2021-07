Belgio, dopo 2 mesi di sciopero della fame 476 migranti ottengono il permesso di soggiorno. Ma il governo: “Non cambiamo le procedure” (Di giovedì 22 luglio 2021) Uno sciopero della fame per ottenere i documenti di residenza dopo anni vissuti senza un permesso di soggiorno. È successo a Bruxelles, dove 476 persone hanno deciso di rimanere senza cibo né acqua per due mesi barricandosi dentro la chiesa di San Giovanni Battista al Beghinaggio nel centro della città. L’azione di protesta ha creato dibattiti e divisioni all’interno del governo belga, fino all’ultimo deciso a non cedere. La tensione si è protratta fino a mercoledì 21 luglio, quando dal Palazzo della Nazione hanno deciso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Unoper ottenere i documenti di residenzaanni vissuti senza undi. È successo a Bruxelles, dove 476 persone hanno deciso di rimanere senza cibo né acqua per duebarricandosi dentro la chiesa di San Giovanni Battista al Beghinaggio nel centrocittà. L’azione di protesta ha creato dibattiti e divisioni all’interno delbelga, fino all’ultimo deciso a non cedere. La tensione si è protratta fino a mercoledì 21 luglio, quando dal PalazzoNazione hanno deciso ...

