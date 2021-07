Belen Rodriguez si è ripresa | ecco come sta dopo il malore e cosa ha avuto

(Di giovedì 22 luglio 2021)ildelle scorse ore, la show girl, fa sapere a tuttista ele è successo negli studi MediasetHa fatto preoccupare tutti, quando sui social ha spiegato di aver ricevuto tre flebo e di aver sospeso le registrazioni di Tu si Que Vales. La modella argentina, nonostante da una settimana sia diventata mamma, ha comunque deciso di riprendere il suo lavoro e di far compagnia i colleghi. Purtroppo, le cose non sono andatesperate e ha dovuto ...

... la showgirl Manila Nazzaro, Anna Lou Castoldi (figlia di Morgan e Asia Argento), il nuotatore Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi , quest'ultimo noto per i flirt con Dayane Mello e'...Stefano De Martino da ballerino di Amici a conduttore televisivo di successo. L'ex compagno disi prepara ad una nuova entusiasmante stagione televisiva rivelando dalle pagine di Vanity Fair: ' ambisco a diventare come Maria De Filippi '. Stefano De Martino di Amici: 'Maria De ...Stefano De Martino ha rivelato il motivo che lo ha spinto a lasciare il mondo della danza e ha ammesso che come ballerino non era ‘straordinario’.Belen Rodriguez è tornata al lavoro a 10 giorni dal parto. La showgirl argentina, 36 anni, il 12 luglio ha partorito la sua secondogenita Luna Marì, avuta dal compagno Antonino Spinalbese. A qualche g ...