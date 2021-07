Belen Rodriguez rompe il silenzio | dopo il malore in tv | “Un miracolo”

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 22 luglio 2021)è al centro dell’attenzione mediatica per aver dato, in questi giorni, notizia di un, che l’ha costretta a posticipare il via alle registrazioni di Tu si que vales ed in merito lsi è nuovamente esposta sul web, svelando le sue attuali condizioni. In un nuovo intervento condiviso con gli utenti, reduce dal parto della secondogenita Luna Marì, la conduttrice riporta di essere tornata a registrare lo show all’indomani del, per poi mostrarsi in una ritrovata forma smagliante. Questo, grazie all’efficacia del pronto intervento medico che l’ha sostenuta nel crollo post-parto. Ma andiamo a scoprire ...