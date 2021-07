Belen, in perfetta forma dopo il parto: bellissima come sempre (Di giovedì 22 luglio 2021) Belen, qualche giorno fa era in carrozzella e dolorante, oggi è in forma smagliante e ha mostrato la sua forma fisica ineccepibile ad una settimana dopo il parto. Belen, in splendida forma dopo il malore di ieri, su Instagram si mostra impeccabile (Instagram)A circa 10 giorni dopo il parto, la showgirl dopo il malore della giornata di ieri ha mostrato il suo fisico e la sua forma perfetta sui social. Nelle prime ore del mattino ha confidato ai suoi followers che si sentiva ... Leggi su ck12 (Di giovedì 22 luglio 2021), qualche giorno fa era in carrozzella e dolorante, oggi è insmagliante e ha mostrato la suafisica ineccepibile ad una settimanail, in splendidail malore di ieri, su Instagram si mostra impeccabile (Instagram)A circa 10 giorniil, la showgirlil malore della giornata di ieri ha mostrato il suo fisico e la suasui social. Nelle prime ore del mattino ha confidato ai suoi followers che si sentiva ...

Advertising

zazoomblog : Belen ma di cosa è fatta? A 7 giorni dal parto è già in forma perfetta - #Belen #fatta? #giorni #parto #forma… - zazoomblog : Belen ma di cosa è fatta? A 7 giorni dal parto è già in forma perfetta - #Belen #fatta? #giorni #parto #forma - zazoomblog : Belen ma di cosa è fatta? A 7 giorni dal parto è già in forma perfetta - #Belen #fatta? #giorni #parto #forma - CheCucino_it : New post: Belen Rodriguez, la dieta durante la gravidanza. Come essere perfetta -