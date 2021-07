Beautiful | trama 22 luglio 2021 | il terribile piano di Sally

(Di giovedì 22 luglio 2021) Anticipazionioggi 22con Flo in pericolo di vita eche mette in atto il suomalefico. Flo sotto sequestro Nuova puntataoggi 22con un colpo di scena esilarante. Da quando Flo ha scoperto la verità sulla malattia disi è creato un effetto domino difficile da gestire. Flo si è recata a casa dello Spencer e ha trovatocon il deambulatore. Dopo un piccolo scontro verbale, la Spectra ha ammesso di aver detto una bugia a tutti quanti: lei sta benissimo e non ...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 19 al 25 luglio 2021 Brave and: Ladella puntata di oggi 21 luglio 2021 Nella Puntata di Brave anddi oggi - 21 ...Brave and, anticipazionipuntate dal 24 al 30 luglio 2021 Suhan , contrariata dalla decisione presa dal padre, trascorrerà la serata ad ubriacarsi in compagnia di Cesur, che però avrà ...Le trame e le anticipazioni delle puntate di Beautiful in onda da lunedì 26 luglio a sabato 31 luglio. Nei nuovi episodi della soap di Canale5, finirà la messinscena di Sally. Per lei è arrivato il mo ...Le due ragazze decidono prima di tutto di spostare il corpo di Flo dall’appartamento di Sally. Nonostante sia stata la dottoressa a colpire Flo è la stessa Escobar che vuole che la verità venga a gall ...