Beautiful anticipazioni: Steffy incinta, clamoroso il nome del padre del bambino (Di giovedì 22 luglio 2021) Beautiful, anticipazioni dall’america della soap più longeva ecco cosa succederà nei nuovi episodi, importanti rivelazioni Beautiful, una delle soap più longeve della storia della TV. Approdata in Italia la soap è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 22 luglio 2021)dall’america della soap più longeva ecco cosa succederà nei nuovi episodi, importanti rivelazioni, una delle soap più longeve della storia della TV. Approdata in Italia la soap è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

TwBeautiful : Piccola curiosità: negli episodi post Covid di BEAUTIFUL, attualmente in onda in Italia, i partner veri degli attor… - redazionetvsoap : #Beautiful #Anticipazioni #PuntateAmericane Attenzione, Steffy!!! - zazoomblog : Beautiful Una Vita Brave and Beautiful Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 22 luglio 2021 -… - infoitcultura : Brave and Beautiful Anticipazioni dal 26 al 30 luglio 2021: Hulya minaccia il segreto di Cahide! - infoitcultura : BRAVE AND BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di giovedì 22 luglio 2021 -