Beautiful anticipazioni oggi, 22 Luglio: Sally vuole un figlio da Wyatt (Di giovedì 22 luglio 2021) Quali risvolti ci saranno nelle vicende di Beautiful in questa nuova puntata di oggi 22 Luglio: Penny Escobar colpisce Flo, Sally continua a ricattare Penny Escobar, Flo viene legata e tenuta prigioniera da Sally Nell’Episodio di oggi 22 Luglio della soap di Beautiful: Penny, insieme a Sally, dopo aver colpito Flo, spostano il suo corpo privo di sensi dalla casa di Wyatt. Sally è decisa a portare avanti Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 22 luglio 2021) Quali risvolti ci saranno nelle vicende diin questa nuova puntata di22: Penny Escobar colpisce Flo,continua a ricattare Penny Escobar, Flo viene legata e tenuta prigioniera daNell’Episodio di22della soap di: Penny, insieme a, dopo aver colpito Flo, spostano il suo corpo privo di sensi dalla casa diè decisa a portare avanti Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

infoitcultura : Brave and Beautiful Anticipazioni dal 26 al 30 luglio 2021: Hulya minaccia il segreto di Cahide! - infoitcultura : BRAVE AND BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di giovedì 22 luglio 2021 - BuyukustunnTuba : RT @redazionetvsoap: #BraveAndBeautiful #Anticipazioni La #trama di #domani, #22luglio - TwBeautiful : Flo continua ad essere prigioniera di Sally, Steffy arriva in ospedale, Wyatt legge il messaggio di Flo, sulle muta… - POPCORNTVit : Beautiful, le anticipazioni del 22 luglio: il gesto sconsiderato di Penny! -