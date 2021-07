Beautiful, anticipazioni dal 25 al 31 luglio: Wyatt scopre la verità su Sally (Di giovedì 22 luglio 2021) Il piano di Sally per tornare insieme a Wyatt naufragherà miseramente grazie a Flo. Le anticipazioni Beautiful inerenti le puntate in onda dal 25 al 31 luglio, rivelano che la Spectra cercherà di sedurre lo Spencer per restare incinta di lui, ma la Fulton riuscirà in qualche modo a chiedere aiuto e la stilista si vedrà costretta a dire la verità, ma poi si sentirà male. Nel frattempo, Steffy, in coma in seguito all'incidente d'auto avuto con Bill, si risveglierà e il dottor Finnegan rassicurerà i parenti. Infine, Bill sarà interrogato dal detective Sanchez che non lo riterrà colpevole ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 22 luglio 2021) Il piano diper tornare insieme anaufragherà miseramente grazie a Flo. Leinerenti le puntate in onda dal 25 al 31, rivelano che la Spectra cercherà di sedurre lo Spencer per restare incinta di lui, ma la Fulton riuscirà in qualche modo a chiedere aiuto e la stilista si vedrà costretta a dire la, ma poi si sentirà male. Nel frattempo, Steffy, in coma in seguito all'incidente d'auto avuto con Bill, si risveglierà e il dottor Finnegan rassicurerà i parenti. Infine, Bill sarà interrogato dal detective Sanchez che non lo riterrà colpevole ...

