Beautiful anticipazioni americane | Steffy scopre l’inganno di Finn

Le anticipazioni americane di Beautiful svelano quello che accadrà dopo l'incidente ha avuto da Steffy Forrester con la sua moto. La giovane Infatti entrerà in coma e ad aiutarla nel suo percorso di riabilitazione sarà il dottor John Finnegan. Questo giovane medico conquisterà il cuore della figlia di Ridge, innescando così una serie di eventi che travolgeranno non solo Steffy e John, ma anche tutti gli altri membri della famiglia Forrester e non solo. Vediamo nel dettaglio che cosa sta per accadere nella soap americana.

