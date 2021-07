Beautiful, anticipazioni 23 luglio: Steffy viene investita. Flo tenta di liberarsi e fa cadere Sally (Di giovedì 22 luglio 2021) Beautiful, anticipazioni 23 luglio: emozioni a non finire nelle prossime puntate della soap americana! Quella di domani sarà incentrata non solo su Flo e Sally (la prima che è stata rapita dalla seconda, come abbiamo raccontato), ma anche su Steffy. Tuttavia non si parlerà solo di loro: volete sapere tutto nei dettagli? Non vi resta che continuare a leggere questo nostro articolo! Bill si sfoga con Wyatt su Katie L’editore si lamenta col figlio del fatto che Katie non voglia perdonarlo per il suo bacio con Brooke. Che cosa gli dirà Wyatt? Beautiful, anticipazioni 23 ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 22 luglio 2021)23: emozioni a non finire nelle prossime puntate della soap americana! Quella di domani sarà incentrata non solo su Flo e(la prima che è stata rapita dalla seconda, come abbiamo raccontato), ma anche su. Tuttavia non si parlerà solo di loro: volete sapere tutto nei dettagli? Non vi resta che continuare a leggere questo nostro articolo! Bill si sfoga con Wyatt su Katie L’editore si lamenta col figlio del fatto che Katie non voglia perdonarlo per il suo bacio con Brooke. Che cosa gli dirà Wyatt?23 ...

