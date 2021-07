Beatrice Valli al mare non nasconde le smagliature e consiglia la crema solare (Di giovedì 22 luglio 2021) Beatrice Valli è molto amata dai suoi follower e dalle sue follower perchè cerca di mostrarsi il più possibile al naturale, senza usare troppi filtri e mostrarsi per quella che non è. Lo ha fatto anche di recente, dopo il parto, mostrando le difficoltà che una donna incontra dopo la terza gravidanza, a sentirsi di nuovo bene con il suo fisico. E ha lanciato diversi messaggi positivi, ricordando che non necessariamente bisogna essere magri come uno spillo per sentirsi belle o in forma. Ogni donna ha le sue peculiarità e Beatrice si fa messaggera di tutto questo anche in estate, mostrandosi al mare con le ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 22 luglio 2021)è molto amata dai suoi follower e dalle sue follower perchè cerca di mostrarsi il più possibile al naturale, senza usare troppi filtri e mostrarsi per quella che non è. Lo ha fatto anche di recente, dopo il parto, mostrando le difficoltà che una donna incontra dopo la terza gravidanza, a sentirsi di nuovo bene con il suo fisico. E ha lanciato diversi messaggi positivi, ricordando che non necessariamente bisogna essere magri come uno spillo per sentirsi belle o in forma. Ogni donna ha le sue peculiarità esi fa messaggera di tutto questo anche in estate, mostrandosi alcon le ...

Advertising

zazoomblog : Beatrice Valli al mare dà i consigli: ma il fisico è mozzafiato - #Beatrice #Valli #consigli: #fisico - perchenonapoli : ma in una foto è Beatrice Valli non è lei sto piangendo - acercategomez : @MIMANDIFUORI beatrice valli SOFFOCO - emmec_ : beatrice valli trovandosi in mezzo a tutto ciò surreale un cinema gratuito - 4dderaII : @MIMANDIFUORI io sto piangendo per beatrice valli buttata lì ti prego -

Ultime Notizie dalla rete : Beatrice Valli Ballando con le Stelle 2021, Milly Carlucci smentisce i rumor: 'Guglielmo Mariotto confermato in giuria' Nuova edizione al via il 16 ottobre su Rai1, con potenziali concorrenti Morgan, Sabina Guzzanti, Federico Fashion Style, Beatrice Valli e Valeria Fabrizi.

Beppe Convertini compie 50 anni e festeggia alle grande: guarda quanti vip al party - - > Leggi Anche Beatrice Valli e Marco Fantini, il compleanno di Bianca è da favola Non sono mancate le foto di rito intorno alla torta, a forma di 50 e decorata con le fragole, i brindisi e i ...

Beatrice Valli contro la smania delle influencer di mostrarsi in forma dopo il parto Sky Tg24 Nuova edizione al via il 16 ottobre su Rai1, con potenziali concorrenti Morgan, Sabina Guzzanti, Federico Fashion Style,e Valeria Fabrizi.- - > Leggi Anchee Marco Fantini, il compleanno di Bianca è da favola Non sono mancate le foto di rito intorno alla torta, a forma di 50 e decorata con le fragole, i brindisi e i ...