Bassetti sui vaccini agli under 40 risponde a Salvini | ' Stupido non farlo'

(Di giovedì 22 luglio 2021) Tutti coloro che possono, e cioè le persone con più di 12 anni, dovrebbero necessariamente fare il vaccino per limitare la diffusione del Covid il più possibile. "E' una "stupidaggine" non vaccinare ...

outstream Sì al criterio dei ricoveri Quanto alle ipotesi sul tavolo del Governo per rivedere i parametri,spiega: "Credo sia una buona idea basarsiricoveri in terapia intensiva e nei ...Matteo, primario di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova, sul profilo ... Cosìsocial il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni , membro del coordinamento di ...Il direttore dell'ospedale Policlinico San Martino di Genova risponde indirettamente alla posizione anti-scientifica di Salvini che aveva detto "No" ai vaccini a chi ha meno di 40 anni ...Nasce da alcune inesattezze di Paragone la lite pesante con Bassetti che è andata in scena di recente sulle reti Mediaset ...