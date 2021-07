Bassetti: “Il Vaccino protegge dalla malattia grave. In Italia abbiamo un grosso limite. Vi dico una cosa importante!” (Di giovedì 22 luglio 2021) Il Prof. Matteo Bassetti, virologo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. Bassetti ha toccati vari temi dal Vaccino contro il Covid all’apertura degli stadi con il green pass. “Riaprire gli stadi in toto con il Green Pass? Perché no, lo hanno fatto anche altri Paesi e lo ha fatto l’Inghilterra durante gli Europei. Penso che questa sia la direzione. Magari non al 50% ma al 75% per arrivare presto al 100%. Mi auguro che il Green Pass – che speriamo venga approvato – serva a stimolare qualcuno che ancora pensa non sia necessario vaccinarsi. Speriamo che quest’attività di persuasione possa aumentare il numero di ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 22 luglio 2021) Il Prof. Matteo, virologo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte.ha toccati vari temi dalcontro il Covid all’apertura degli stadi con il green pass. “Riaprire gli stadi in toto con il Green Pass? Perché no, lo hanno fatto anche altri Paesi e lo ha fatto l’Inghilterra durante gli Europei. Penso che questa sia la direzione. Magari non al 50% ma al 75% per arrivare presto al 100%. Mi auguro che il Green Pass – che speriamo venga approvato – serva a stimolare qualcuno che ancora pensa non sia necessario vaccinarsi. Speriamo che quest’attività di persuasione possa aumentare il numero di ...

