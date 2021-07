Basket Tokyo 2020 | il calendario dell’Italia

(Di giovedì 22 luglio 2021) Dopo diciassette anni di attesa l’Italtorna finalmente a disputare i Giochi Olimpici strappando la qualificazione in quel di Belgrado alla fortissima Serbia. Gli azzurri sono stati inseriti nel Gruppo B comprendente Germania, Australia e Nigeria. ed esordiranno il 25 luglio contro i teutonici. Scopriamo meglio ildi: qual’è il? L’ Italfigura nel Gruppo B del torneo olimpico. L’esordio è previsto per domenica 25 ...

Un risultato raggiunto grazie anche a uno sport tornato nel gruppo olimpico proprio a(il softball) e a una novità assoluta (il3x3). In assenza delle due Nazionali di calcio (fatto ...... oltre ovviamente a ogni istante dei Giochi Olimpici2020, anche a tutti gli altri grandi ... i tre Grandi Slam del tennis (Us Open, Australian Open e Roland Garros), la serie A di, gli ...Il successo a Belgrado della Nazionale azzurra e il biglietto per Tokyo avrebbero aperto la possibilità che il CT azzurro Meo Sacchetti possa diventare il prossimo allenatore ...La sfida di 36 nostri atleti, più qualche «adottivo»: da Pellegrini e Panziera passando per Viviani, Migliozzi, Lisi, Zennaro, Egonu e Busato, ecco tutte le speranze di podio ...