Basket | Olimpiadi Tokyo L’Italia si scalda a Saitama | Ricci e Spissu | “Impianto da fantascienza”

(Di giovedì 22 luglio 2021) La Nazionale di pallacanestro italiana è sempre più vicina al ritorno in campo ai Giochi Olimpici dopo 17 anni. La squadra di Meo Sacchetti è pronta a calcare i campi giapponesi debuttando contro la Germania sabato 25 luglio alle ore 6.40, nel match di debutto valido per il gruppo B. Gli azzurri hanno cominciato ad allenarsi a, il palazzetto che ospiterà la sfida contro i teutonici. Quell’nel 2006 non portò molta fortuna, visto che fu teatro di uno sfortunato ottavo di finale ai Mondiali contro la Lituania, quando Gianluca Basile fallì i liberi del possibile pareggio. A parlare delle emozioni precedenti al debutto olimpico è Giampaolo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Basket Olimpiadi

Insieme stavano così bene che qualcuno li voleva anche come ticket Democratico per la Casa Bianca nel 2020. Gregg Popovich e Steve Kerr invece sono il ticket in panchina che a Tokyo prova a portare ......giocare a. Farò il tifo per loro. Io seguo moltissimo l'Nba, ho seguito la finale. Antetokounmpo ha dominato è stato devastante". Poi sui Giochi. "Per me è la prima volta alle. Sarò ...La Nazionale di pallacanestro italiana è sempre più vicina al ritorno in campo ai Giochi Olimpici dopo 17 anni. La squadra di Meo Sacchetti è pronta a calcare i campi giapponesi debuttando contro la G ...Mancano ormai poche ore all’esordio ai Giochi Olimpici dell’Italia femminile del basket 3x3 e le ragazze di Andrea Capobianco sono caldissime e pronte a scendere sul parquet per le prime sfide del tor ...