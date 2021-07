Basket, Olimpiadi Tokyo: le favorite. Stati Uniti imbattibili, lotta europea per il podio (Di giovedì 22 luglio 2021) Gli Stati Uniti puntano alla doppietta nei tornei di Basket alle Olimpiadi di Tokyo. Se qualche dubbio ed incertezza ci sono al maschie, al femminile, invece, non ci sono dubbi. Il vero e proprio Dream Team è proprio quello composto da Sue Bird e compagne. Una formazione praticamente imbattibile e che punta a conquistare il settimo titolo olimpico consecutivo (il nono in assoluto). Un roster stellare che vedrà la presenza oltre che di Sue Bird, anche di altre stelle della WNBA come Diana Taurasi, A’ja Wilson, Breanna Stewart Sylvia Fowles, Tina Charles. Mancherebbe all’appello Elena Delle Donne, che ha ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 luglio 2021) Glipuntano alla doppietta nei tornei dialledi. Se qualche dubbio ed incertezza ci sono al maschie, al femminile, invece, non ci sono dubbi. Il vero e proprio Dream Team è proprio quello composto da Sue Bird e compagne. Una formazione praticamente imbattibile e che punta a conquistare il settimo titolo olimpico consecutivo (il nono in assoluto). Un roster stellare che vedrà la presenza oltre che di Sue Bird, anche di altre stelle della WNBA come Diana Taurasi, A’ja Wilson, Breanna Stewart Sylvia Fowles, Tina Charles. Mancherebbe all’appello Elena Delle Donne, che ha ...

Advertising

Tag43_ita : Senza LeBron James, Steph Curry e Anthony Davies la nazionale Usa di basket non ha brillato nelle prime due amichev… - Eurosport_IT : Senza i compagni di una vita ma con la voglia di non smettere di sognare ???? Gli azzurri di Sacchetti si preparano… - Massimo59622428 : Rae Lin D’Alie alle Olimpiadi di Tokyo: chi è la star azzurra del basket 3x3 che parla con Gesù - MassimoLandi7 : RT @SkySport: Olimpiadi di Tokyo, Gallinari: 'Spiace per le assenze di Belinelli e Datome' #SkySport #Tokyo2020 #Basket #Olimpiadi https:/… - falconhamada_90 : RT @SkySport: Olimpiadi di Tokyo, Gallinari: 'Spiace per le assenze di Belinelli e Datome' #SkySport #Tokyo2020 #Basket #Olimpiadi https:/… -