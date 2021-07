Basket, Olimpiadi Tokyo. Danilo Gallinari: “Girone difficile, ma siamo un gruppo pazzo” (Di giovedì 22 luglio 2021) Due giorni e mezzo al debutto della Nazionale italiana di pallacanestro, al ritorno ai Giochi Olimpici dopo il meraviglioso argento del 2004, ormai lontano diciassette anni. Nella mattinata italiana del 25 luglio la squadra di Meo Sacchetti aprirà la sua Olimpiade contro la Germania nel palazzetto di Saitama. Finalmente per Danilo Gallinari può essere la chiusura del cerchio: dopo tredici anni in NBA e tante delusioni con la maglia azzurra, può disputare a quasi 33 anni la prima manifestazione a cinque cerchi della sua carriera. Ed è felicissimo per questo: “Essere qui è bellissimo, è un sogno che si avvera. Viviamoci questo sogno, siamo ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 luglio 2021) Due giorni e mezzo al debutto della Nazionale italiana di pallacanestro, al ritorno ai Giochi Olimpici dopo il meraviglioso argento del 2004, ormai lontano diciassette anni. Nella mattinata italiana del 25 luglio la squadra di Meo Sacchetti aprirà la sua Olimpiade contro la Germania nel palazzetto di Saitama. Finalmente perpuò essere la chiusura del cerchio: dopo tredici anni in NBA e tante delusioni con la maglia azzurra, può disputare a quasi 33 anni la prima manifestazione a cinque cerchi della sua carriera. Ed è felicissimo per questo: “Essere qui è bellissimo, è un sogno che si avvera. Viviamoci questo sogno,...

