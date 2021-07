Basket | Napoli | Sacripanti coach fino al 2023 | arriva il rinnovo

Leggi su sportface

(Di giovedì 22 luglio 2021) Stefanoguiderà la Gevial. L’ufficialità èta nel corso di una conferenza stampa al PalaBarbuto dove ildella promozione in serie A è stato affiancato dal presidente del club, Federico Grassi. “Ci tengo subito a ringraziare la società per il prolungamento del contratto – ha commentato– E’ un attestato di stima importante che vuol dire programmazione, che in Serie A non vuole essere soltanto un’apparizione. Sono molto contento, spero possa essere il primo di tanti anni insieme nella massima serie”. SportFace.