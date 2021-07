Barcellona | Alemany scarica Pjanic | “Valutiamo la cessione dell’ex Juventus”

(Di giovedì 22 luglio 2021) Dopo i primi acquisti in casa Barça, si mira alle cessioni. I primi due nomi in cima alla lista dei partenti del DGsono Miraleme Samuel Umtiti.

Se il presidente delJoan Laporta - in occasione della presentazione ai media di Memphis ... molto più esplicita è stata la presa di posizione del direttore sportivo Mateu, che ha ...Mateu, direttore sportivo del, conferma i rumours su Pjanic e Umtiti, per i quali l'avventura in blaugrana e' al capolinea. Per il bosniaco in particolare si e' parlato di un ...Miralem Pjanic è ufficiosamente sul mercato. Senza mezze misure. Se il presidente del Barcellona Joan Laporta - in occasione della presentazione ai media ...A confermare che Pjanic è sulla strada dell'addio è il direttore sportivo del Barcellona, Mateu Alemany: "Tutti i giocatori della ...