Bar e ristoranti, consumazione solo al tavolo nel weekend (Di giovedì 22 luglio 2021) Il coronavirus, complice la variante Delta, estremamente contagiosa, è tornato a circolare e a far crescere in maniera considerevole i nuovi positivi. Anche per questo motivo, per evitare ... Leggi su veneziatoday (Di giovedì 22 luglio 2021) Il coronavirus, complice la variante Delta, estremamente contagiosa, è tornato a circolare e a far crescere in maniera considerevole i nuovi positivi. Anche per questo motivo, per evitare ...

Advertising

borghi_claudio : Ahhh adesso quella di confindustria è una provocazione. La vostra su bar, bus e ristoranti invece no. Mi sa che da… - borghi_claudio : Comunque è fantastico: la sinistra 'green pass per tutti'. Poi per tutte le categorie che si stavano rivoltando con… - AnnalisaChirico : L'allarme di @Confesercenti: “Con green pass per bar, ristoranti e negozi, perdiamo 1,5 miliardi di fatturato”. Leg… - MatteoBandit2 : @Lorenzo62752880 Chi non va in palestra solo per cazzeggiare e tirare su pheega, ha gli attrezzi a casa, corre fuor… - valy_s : #Covid19 #greenpass per bar/ristoranti al CHIUSO Chi non può vaccinarsi,tra cui i BAMBINI UNDER 12,avrà un “tampone… -