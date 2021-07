Banca MPS in grande rialzo dopo risoluzione contenzioso con Fondazione (Di giovedì 22 luglio 2021) (Teleborsa) – Ottima la performance dell’istituto di Rocca Salimbeni, che si attesta a 1,181 con un aumento del 5,82%. A sostenere il titolo è la notizia, diffusa ieri sera a mercato chiuso, che la Fondazione Monte dei Paschi di Siena e la Banca Monte dei Paschi di Siena hanno raggiunto un accordo per mettere fine alla vertenza stragiudiziale da 3,8 miliardi di euro. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all’insegna del toro con resistenza vista a quota 1,194 e successiva a 1,217. Supporto a 1,172. Leggi su quifinanza (Di giovedì 22 luglio 2021) (Teleborsa) – Ottima la performance dell’istituto di Rocca Salimbeni, che si attesta a 1,181 con un aumento del 5,82%. A sostenere il titolo è la notizia, diffusa ieri sera a mercato chiuso, che laMonte dei Paschi di Siena e laMonte dei Paschi di Siena hanno raggiunto un accordo per mettere fine alla vertenza stragiudiziale da 3,8 miliardi di euro. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all’insegna del toro con resistenza vista a quota 1,194 e successiva a 1,217. Supporto a 1,172.

