Baby George | la foto di compleanno è un omaggio al Principe Filippo

(Di giovedì 22 luglio 2021) Il sorriso solare del piccolo George, seduto sul cofano di una Land Rover Defender. Un dettaglio non da poco, dato che si tratta dell’automobile preferita del compianto principe Filippo. La foto, realizzata da Kate Middleton in occasione dell’ottavo compleanno del giovane erede al trono, è quindi un omaggio allo storico marito della regina Elisabetta, scomparso lo scorso aprile all’età di 99 anni.

Otto anni in otto foto, scattate amorevolmente da mamma Kate Middleton e pubblicate sull'account Instagram del duca e duchessa di Cambridge per festeggiare Baby George che ormai più che essere il piccolo di casa è già un principino. Nella foto scattata da Kate George indossa una polo a righe. Il principe William d'Inghilterra e la consorte Kate Middleton hanno festeggiato il compleanno del primogenito in campagna, nella tenuta di Norfolk.