Avellino, ufficiale l’ingaggio di Antonio Messina: i dettagli dell’intesa (Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Come anticipato nei giorni scorsi, Antonio Messina è un nuovo tesserato dell’Us Avellino 1912. Ecco il comunicato ufficiale: “L’Us Avellino comunica di aver ingaggiato, con un accordo su base annuale con opzione di rinnovo in favore del club, il calciatore Antonio Messina. Nato ad Aversa (CE) il 14 luglio 2000, il giovane attaccante ha nel suo curriculum già all’attivo quattro campionati tra serie C e serie D. Ha esordito tra i professionisti appena diciottenne, nella stagione 2017/2018, con la maglia del ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Come anticipato nei giorni scorsi,è un nuovo tesserato dell’Us1912. Ecco il comunicato: “L’Uscomunica di aver ingaggiato, con un accordo su base annuale con opzione di rinnovo in favore del club, il calciatore. Nato ad Aversa (CE) il 14 luglio 2000, il giovane attaccante ha nel suo curriculum già all’attivo quattro campionati tra serie C e serie D. Ha esordito tra i professionisti appena diciottenne, nella stagione 2017/2018, con la maglia del ...

Advertising

irpiniatimes1 : CALCIO – Us Avellino, ufficiale l’arrivo dell’attaccante Antonio Messina - anteprima24 : ** ##Avellino, ufficiale l'ingaggio di Antonio Messina: i dettagli dell'intesa ** - NewsTuttoC : UFFICIALE - Avellino, annuale con opzione per Antonio Messina - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili UFFICIALE – Napoli Primavera, amichevole con l’Avellino a Roccaras… - Alessandrolux : UFFICIALE – Il Monterosi si tinge di biancoverde: preso un altro ex Avellino – Footballweb -