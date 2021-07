Autobus precipitato a Capri, chi era l’autista morto nell’incidente: lascia un figlio e la moglie incinta (Di giovedì 22 luglio 2021) Questa mattina a Capri, un minibus è precipitato per circa 5-6 metri urtando la barriera di protezione della strada e ribaltandosi sul lido Le Ondine, nella zona Marina Grande. Qui si sarebbe incagliato fra le cabine e il muretto. Fra i passeggeri vi sono stati dei feriti, trasportati immediatamente all’ospedale Capilupi di Capri. Per l’autista non c’è stato invece nulla da fare. L’uomo aveva 33 anni e lascia una moglie incinta. Minibus precipita a Capri: morto l’autista Intorno alle 11:30 di questa mattina, un ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 22 luglio 2021) Questa mattina a, un minibus èper circa 5-6 metri urtando la barriera di protezione della strada e ribaltandosi sul lido Le Ondine, nella zona Marina Grande. Qui si sarebbe incagliato fra le cabine e il muretto. Fra i passeggeri vi sono stati dei feriti, trasportati immediatamente all’ospedale Capilupi di. Pernon c’è stato invece nulla da fare. L’uomo aveva 33 anni euna. Minibus precipita aIntorno alle 11:30 di questa mattina, un ...

