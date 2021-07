Autobus precipita nel burrone con minori a bordo: la situazione è preoccupante (Di giovedì 22 luglio 2021) Un grave incidente a Capri ha visto il verificarsi di un tremendo disastro, nel quale sono coinvolti svariati bambini. Un grave incidente a Capri ha coinvolto un mini bus di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 22 luglio 2021) Un grave incidente a Capri ha visto il verificarsi di un tremendo disastro, nel quale sono coinvolti svariati bambini. Un grave incidente a Capri ha coinvolto un mini bus di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

rtl1025 : ?? #Capri, autobus precipita a #MarinaGrande, ci sono feriti, uno sarebbe in condizioni gravi. - sabahelher : RT @greenMe_it: Gravisismo incidente a Capri: autobus precipita da una scarpata e finisce in spiaggia. Ci sono feriti - glooit : Dramma a Capri, autobus di linea precipita nel vuoto: un morto e 8 feriti, 2 sono gravi leggi su Gloo… - localteamtv : #Capri precipita autobus di linea, un morto e diversi feriti - EcoLunigiana : RT @Radio1Rai: A #Capri un autobus precipita in una scarpata. L'incidente a #Marina Grande, nei pressi del Lido. Morto l'autista. Una venti… -