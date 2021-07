Autobus precipita a Capri | morto l’autista | ci sono feriti gravi VIDEO

(Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – – Una persona è deceduta in seguito all’incidente del minibusto a. Secondo quanto al momento accertato dalla Polizia ci sarebbero oltre alievi anche 3-4 casi. Da Napolipartiti elicotteri sia della Polizia che della Guardia di Finanza per trasferire sull’isola medici e riportare in città, all’ospedale del Mare, i casi. Finora due i trasferimenti eseguiti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Leggi anche Incidente a Capri,nel vuoto a Marina Grande: un morto e diversi feriti L', per cause in corso di accertamento, avrebbe colpito la ringhiera - parapetto di ...AGI - Tragico incidente stradale a Capri: un minibus di linea è precipitato a Marina Grande , nei pressi del lido 'Le Ondine'. L 'autista è morto e ci sono 19 feriti , di cui 3 o 4 gravi. Alcuni di ...«Una tragedia annunciata», è un unico coro a Capri da parte dei residenti subito dopo che si è diffusa la notizia dell'autobus precipitato in una scarpata.