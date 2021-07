Auto in fiamme nella notte, paura a Monteforte Irpino (Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMonteforte Irpino (Av) – I Vigili del Fuoco di Avellino intorno alla mezzanotte di ieri 21 luglio, sono intervenuti a Monteforte Irpino, in via Roma, per un incendio che ha interessato un’Autovettura in sosta. Il pronto intervento della squadra del Comando di via Zigarelli ha permesso di spegnere le fiamme e di limitare i danni. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – I Vigili del Fuoco di Avellino intorno alla mezzadi ieri 21 luglio, sono intervenuti a, in via Roma, per un incendio che ha interessato un’vettura in sosta. Il pronto intervento della squadra del Comando di via Zigarelli ha permesso di spegnere lee di limitare i danni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Auto fiamme Auto in fiamme a Carugo SIRENE DI NOTTE Ecco che cos'è successo nella notte tra il 21 e il 22 luglio 2021 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Auto in fiamme in A11, disagi per il traffico Una vettura in fiamme ha creato non pochi disagi alla circolazione in A11, nella prima serata di oggi (21 luglio). L'imprevisto si è verificato all'altezza di Altopascio, per cause in corso di accertamento. Sul ...

Auto in fiamme: code sull'autostrada A1 FirenzeToday Ancora un’auto in fiamme sulla Napoli-Canosa: intervengono i pompieri Ancora un’auto in fiamme sul maledetto tratto di strada che collega Napoli a Canosa. Durante la mattinata di oggi, 22 luglio, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sull’autostrada A16, al Km ...

Auto in fiamme nella notte: i Vigili del Fuoco evitano il peggio Paura a Monteforte Irpino, per un incendio che ha interessato un’autovettura in sosta. Il veicolo è andato in fiamme intorno alla mezzanotte di ieri, in via Roma. Sul posto si è portata una squadra di ...

