Aumenta la capienza per gli spettacoli e gli eventi sportivi all'aperto (Di giovedì 22 luglio 2021) AGI - "In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere pre-assegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all'articolo 9, comma 2". "In zona bianca - si legge nel testo visionato dall'AGI -, la ... Leggi su agi (Di giovedì 22 luglio 2021) AGI - "In zona bianca e in zona gialla, gliaperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all', sono svolti esclusivamente con posti a sedere pre-assegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all'articolo 9, comma 2". "In zona bianca - si legge nel testo visionato dall'AGI -, la ...

Advertising

mariaframpa : RT @lTdominuslT: In questo momento, in Francia stanno votando il #greenpass, volendolo usare in molti posti con capienza superiore a 50 per… - Carlo_sfd : RT @lTdominuslT: In questo momento, in Francia stanno votando il #greenpass, volendolo usare in molti posti con capienza superiore a 50 per… - lir3tta13 : RT @lTdominuslT: In questo momento, in Francia stanno votando il #greenpass, volendolo usare in molti posti con capienza superiore a 50 per… - Cassuto2Clara : RT @lTdominuslT: In questo momento, in Francia stanno votando il #greenpass, volendolo usare in molti posti con capienza superiore a 50 per… - vaniacavi : RT @lTdominuslT: In questo momento, in Francia stanno votando il #greenpass, volendolo usare in molti posti con capienza superiore a 50 per… -