Audi RS 3 - In Italia con prezzi a partire da 60.900 euro (Di giovedì 22 luglio 2021) Da poco presentata, la nuova Audi RS 3 è già ordinabile in Italia: la Sportback è proposta con prezzi a partire da 60.900 euro, cifra che sale a 64.000 euro per la Sedan. Le consegne di entrambe le varianti inizieranno nel mese di ottobre. 400 CV e addio sottosterzo. Nel cofano della vettura è confermato il 2.5 TFSI cinque cilindri da 400 CV, ora capace di erogare 500 Nm di coppia massima. Questo propulsore si abbina alla trazione integrale e al cambio S tronic, ma la grande novità è rappresentata dall'introduzione dell'RS Torque Splitter, che permette di gestire il torque vectoring ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 22 luglio 2021) Da poco presentata, la nuovaRS 3 è già ordinabile in: la Sportback è proposta conda 60.900, cifra che sale a 64.000per la Sedan. Le consegne di entrambe le varianti inizieranno nel mese di ottobre. 400 CV e addio sottosterzo. Nel cofano della vettura è confermato il 2.5 TFSI cinque cilindri da 400 CV, ora capace di erogare 500 Nm di coppia massima. Questo propulsore si abbina alla trazione integrale e al cambio S tronic, ma la grande novità è rappresentata dall'introduzione dell'RS Torque Splitter, che permette di gestire il torque vectoring ...

Advertising

viaggiareonthe1 : Audi RS 3 - In Italia con prezzi a partire da 60.900 euro - automobilsport : Coppa Italia Turismo @ Vallelunga - Spanish team dominate the two races - - GandalfIlPazzo : Ciao questa è la mia auto, o almeno lo diventerà. Audi Italia guarda quanti followers, se me la regali ti faccio un… - alvolante3 : Nuova Audi RS 3, emozioni high performance tra le berline compatte - AutoMotoCorse : -