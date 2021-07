Attaccò profili Twitter di Biden e Obama, preso in Spagna (Di giovedì 22 luglio 2021) Un giudice spagnolo ha disposto la custodia cautelare preventiva per un giovane arrestato nel Paese iberico con l'accusa di aver realizzato attacchi informatici a decine di profili Twitter di vip, tra ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 luglio 2021) Un giudice spagnolo ha disposto la custodia cautelare preventiva per un giovane arrestato nel Paese iberico con l'accusa di aver realizzato attacchi informatici a decine didi vip, tra ...

Advertising

iconanews : Attaccò profili Twitter di Biden e Obama, preso in Spagna - giornalettismo : Continuano gli arresti per il maxi attacco #hacker a #Twitter che aveva coinvolto profili del calibro di #Obama,… - Andre_Costa95 : RT @FcInterNewsit: FcIN – Inter, casting per l’attacco: 7 profili proposti, Jovic idea di fine mercato - interserpente : RT @FcInterNewsit: FcIN – Inter, casting per l’attacco: 7 profili proposti, Jovic idea di fine mercato - infoitsport : FcIN – Inter, casting per l’attacco: 7 profili proposti, Jovic idea di fine mercato -

Ultime Notizie dalla rete : Attaccò profili Attaccò profili Twitter di Biden e Obama, preso in Spagna Dai profili erano partiti cinguettii che promettevano di raddoppiare la cifra inviata ai loro indirizzi Bitcoin. Twitter era poi intervenuta nelle ore successive per ripristinare la normalità. L'...

Ex Inter, Spalletti mette nel mirino un pupillo di Inzaghi Il Napoli sarebbe in attesa di proposte concrete e intanto starebbe monitorando con attenzione alcuni profili per sostituirlo. Stando a quanto riportato da calciomercato.com, il Napoli avrebbe messo ...

Daierano partiti cinguettii che promettevano di raddoppiare la cifra inviata ai loro indirizzi Bitcoin. Twitter era poi intervenuta nelle ore successive per ripristinare la normalità. L'...Il Napoli sarebbe in attesa di proposte concrete e intanto starebbe monitorando con attenzione alcuniper sostituirlo. Stando a quanto riportato da calciomercato.com, il Napoli avrebbe messo ...