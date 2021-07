Atp Umago 2021 | programma e orari di venerdì 23 luglio con Travaglia

(Di giovedì 22 luglio 2021) Il, glie l’ordine di gioco dell’Atp 250 di, per quel che concerne la giornata di giovedì 22. Si parte dalle 16:30 sulla terra battuta del Goran Ivanisevic Stadium con Dzumhur che dovrà vedersela contro Gasquet. In campo, non prima delle 19:00, anche Stefanoopposto a Ramos-Vinolas.ATP 250GORAN IVANISEVIC STADIUM Dalle 16:30 Dzumhur – Gasquet Non prima delle 19:00 Altmaier – Lajovic A seguire Krajinovic – Martin o Alcaraz GRANDSTAND Non prima delle 19:00 Ramos-Vinolas – ...

Ma, dopo un'apertura incoraggiante di seconda frazione, il ligure si perde per strada. Va sotto 2 - 1 e servizio e da lì svanisce dal campo, perdendo la seconda frazione in 28 minuti; la striscia ...Si ferma al secondo turno l'avventura di Gianluca Mager al torneodi2021. Lo fa con una piccola beffa, visto che sembrava pienamente in corsa prima per vincere agevolmente, poi per una sconfitta coi remi tirati in barca, quindi tornato prepotentemente a ...L'azzurro vince il primo set, poi perde 9 giochi di fila. Altmaier stoppa il suo tentativo di rimonta, chiudendo 7-5. Sarà Lajovic il suo avversario. Domani torna in campo Travaglia ...Gianluca Mager saluta Umago agli ottavi di finale. Il ligure, numero 8 del tabellone, viene sconfitto in tre set dal tedesco Daniel Altmaier (4-6 6-1 7-5 in un'ora e cinquanta minuti). Il settantacinq ...