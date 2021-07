Atletica, Olimpiadi Tokyo: le favorite gara per gara (donne). Velocità giamaicana? L’Italia punta su Palmisano (Di giovedì 22 luglio 2021) L’Atletica leggera sarà grande protagonista alle Olimpiadi di Tokyo 2021, in programma da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto. La Regina degli Sport è da sempre considerata di classe A all’interno del panorama a cinque cerchi e regalerà grandissimo spettacolo. Diamo uno sguardo a tutte le favorite delle gare femminili. 100 METRI. Si preannuncia un duello serratissimo tra Shelly-Ann Fraser-Pryce ed Elaine Thompson-Herah, ma attenzione alla loro connazionale Shericka Jackson. Da non sottovalutare l’ivoriana Marie-Josée Ta Lou e la nigeriana Blessing Okagbare. 200 METRI. Le giamaicane favorite sui 100 metri ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 luglio 2021) L’leggera sarà grande protagonista alledi2021, in programma da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto. La Regina degli Sport è da sempre considerata di classe A all’interno del panorama a cinque cerchi e regalerà grandissimo spettacolo. Diamo uno sguardo a tutte ledelle gare femminili. 100 METRI. Si preannuncia un duello serratissimo tra Shelly-Ann Fraser-Pryce ed Elaine Thompson-Herah, ma attenzione alla loro connazionale Shericka Jackson. Da non sottovalutare l’ivoriana Marie-Josée Ta Lou e la nigeriana Blessing Okagbare. 200 METRI. Le giamaicanesui 100 metri ...

Advertising

Rietilife : Ci portano alle Olimpiadi! Regina atletica spedisce Rieti a Tokyo con Bruni, Re, Galvan e Chigbolu | SPECIALE - LE… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Nessuno punta così in alto come Tamberi... - gianpaolomartel : @aletapparini un po' come i rimba japan che schifano i vaccini e si apprestano a mandare in depressione il mondo co… - moneypuntoit : ?? Atletica leggera Olimpiadi 2021: lista atleti, favoriti, orari gare ?? - VELOSPORT1960 : -