Atletica, Olimpiadi Tokyo. La Torre: “Tamberi, Jacobs e Toru: spero recitino le parti che gli spettano”. I sogni del DT (Di giovedì 22 luglio 2021) Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Atletica leggera, è partito alla volta del Giappone, dove domani inizieranno ufficialmente le Olimpiadi di Tokyo 2021. Bisognerà poi aspettare un’altra settimana per godersi le prime gare della cosiddetta Regina degli Sport. Il tecnico ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell’Ansa: “Gimbo Tamberi, Marcel Jacobs e Filippo Tortu hanno tenuto viva l’attenzione di tutta l’Atletica italiana. Da loro mi aspetto che sappiano recitare le parti che gli ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 luglio 2021) Antonio La, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana dileggera, èto alla volta del Giappone, dove domani inizieranno ufficialmente ledi2021. Bisognerà poi aspettare un’altra settimana per godersi le prime gare della cosiddetta Regina degli Sport. Il tecnico ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell’Ansa: “Gimbo, Marcele Filippo Tortu hanno tenuto viva l’attenzione di tutta l’italiana. Da loro mi aspetto che sappiano recitare leche gli ...

Advertising

semprefede : comunque raga io gasata di spararmi ore di scherma, tiro con l’arco, atletica, beachvolley ADORO LE OLIMPIADI - Incognito1973 : @Gayofficialita Alle Olimpiadi, almeno in sport individuali come nuoto e atletica, ci vanno gli atleti che hanno ot… - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @SjDHE0xGbeKIRlt: E L'ATLETICA LEGGERA LA RAGAZZA UCRAINA YAROSLAVA CHE LEI SICURO STA ALLE OLIMPIADI.. ?????? - SjDHE0xGbeKIRlt : E L'ATLETICA LEGGERA LA RAGAZZA UCRAINA YAROSLAVA CHE LEI SICURO STA ALLE OLIMPIADI.. ?????? - holvdmeniall : domani iniziano le olimpiadi, quali sono gli sport che attendete con maggiore trepidazione? i miei: nuoto in vasca… -