Assunzioni docenti da Gps, anno di prova e formazione e prova disciplinare: cosa accade in caso di esito negativo (Di giovedì 22 luglio 2021) Si attendono le istruzioni operative ufficiali da parte del Ministero che ha comunque già comunicato le organizzazioni sindacali sulle modalità per le immissioni in ruolo. Molto attesa la questione assunzione straordinaria da GPS di prima fascia che prevede, per i candidati scelti, un anno di formazione e prova e una prova disciplinare. Ma cosa succede in caso di esito negativo? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 22 luglio 2021) Si attendono le istruzioni operative ufficiali da parte del Ministero che ha comunque già comunicato le organizzazioni sindacali sulle modalità per le immissioni in ruolo. Molto attesa la questione assunzione straordinaria da GPS di prima fascia che prevede, per i candidati scelti, undie una. Masuccede indi? L'articolo .

Advertising

ProDocente : Assunzioni docenti da Gps, anno di prova e formazione e prova disciplinare: cosa accade in caso di esito negativo - orizzontescuola : Assunzioni docenti da Gps, anno di prova e formazione e prova disciplinare: cosa accade in caso di esito negativo - scuolainforma : Assunzioni straordinarie docenti da I fascia GPS: bozza Decreto (scheda UIL Scuola) - scuolainforma : Assunzioni straordinarie docenti, Azzolina attacca: ‘Questo è ciò che ci aspettavamo?’ - AniefTorino : Assunzioni docenti, tante delle 112mila autorizzate dal Mef andranno perse per esclusioni ingiustificate: il sindac… -