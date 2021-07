Assaf Gavron | raccontare cosa si cela sotto lo strato dell’odio

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 23 luglio 2021) Preferisce considerare le sue incursioni narrative nella Storia e nell’attualità politica come dei semplici casi – «Volevo scrivere altro, ma poi ci sono ricascato», ha spiegato più volte -, quasi che misurarsi con la realtà che gli sta intorno sia in qualche modo inevitabile, anche se non frutto di una scelta deliberata e senza la voglia di trasformare questo approccio in alcuna «dichiarazione di intenti». Malgrado siano note le sue posizioni di sinistra. A cinquantré anni, che sarà … Continua L'articolo proviene da il manifesto.