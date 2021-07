Asilo nido e scuole dell’infanzia: al Villaggio dei Ragazzi si riparte in sicurezza (Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMaddaloni (Ce) – Sta per concludersi la seconda Edizione del campo Estivo 2021 e il Commissario Straordinario della Fondazione Villaggio dei Ragazzi, Felicio De Luca, già conferma la riapertura dei servizi educativi dell’Ente dedicati alla fascia di età 0 – 6 anni. “La ripartenza – ha dichiarato – avverrà nel pieno rispetto delle linee guida Nazionali recepite a livello regionale in tema di sicurezza e prevenzione; a ciò si aggiunga il dato che tutto il personale della Fondazione si è sottoposto a vaccinazione, per cui siamo in grado di assicurare alle famiglie dei piccoli la necessaria ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMaddaloni (Ce) – Sta per concludersi la seconda Edizione del campo Estivo 2021 e il Commissario Straordinario della Fondazionedei, Felicio De Luca, già conferma la riapertura dei servizi educativi dell’Ente dedicati alla fascia di età 0 – 6 anni. “Lanza – ha dichiarato – avverrà nel pieno rispetto delle linee guida Nazionali recepite a livello regionale in tema die prevenzione; a ciò si aggiunga il dato che tutto il personale della Fondazione si è sottoposto a vaccinazione, per cui siamo in grado di assicurare alle famiglie dei piccoli la necessaria ...

