Ascolti tv: Benvenuti al Sud conquista la serata televisiva del 21 luglio (Di giovedì 22 luglio 2021) La serata televisiva del 21 luglio è stata vinta da Benvenuti al Sud trasmesso su Canale 5. La pellicola che ha per protagonisti Alessandro Siani e Claudio Bisio, seppur in replica, ha tenuto incollati allo schermo 2.335.000 di telespettatori, registrando uno share pari al 14.3%. SuperQuark, che la scorsa settimana aveva interessato 2.263.000 di spettatori, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

