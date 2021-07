Ascolti tv analisi 21 luglio: Bisio e Siani superano SuperQuark. Ma sono i telefilm One Chicago e Zona Bianca su Voghera le vere sorprese (Di giovedì 22 luglio 2021) Ascolti Tv, in day time dopo la commozione per la Carrà e la Nazionale torna la cronaca nera. In attesa di un effetto Olimpiadi tutto da verificare. Sta per finire luglio, con la fase della minima penetrazione della tv oramai in agguato, specie in alcune fasce orarie, e le Olimpiadi di Tokyo imminenti (sono iniziate le gare, non c’è ancora stata l’inaugurazione) che – con le dirette soprattutto notturne – potranno variare l’attitudine. Su Rai1 ieri – mercoledì 21 luglio – è tornato con la seconda puntata Piero Angela. Con la solita ricetta SuperQuark, ha avuto 2,1 milioni di spettatori ed il 12,9% di ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 22 luglio 2021)Tv, in day time dopo la commozione per la Carrà e la Nazionale torna la cronaca nera. In attesa di un effetto Olimpiadi tutto da verificare. Sta per finire, con la fase della minima penetrazione della tv oramai in agguato, specie in alcune fasce orarie, e le Olimpiadi di Tokyo imminenti (iniziate le gare, non c’è ancora stata l’inaugurazione) che – con le dirette soprattutto notturne – potranno variare l’attitudine. Su Rai1 ieri – mercoledì 21– è tornato con la seconda puntata Piero Angela. Con la solita ricetta, ha avuto 2,1 milioni di spettatori ed il 12,9% di ...

