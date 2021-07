Ascolti TV 21 luglio | Il pranzo è servito perde spettatori | vincita da 1900 euro

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 22 luglio 2021) Giornata interessante, quella di mercoledì 21, a livello diTv per Rai e Mediaset. In prima serata ha ottenuto maggiori riscontri Benvenuti al Sud, in onda su Canale 5. Il film, ormai vecchio di 11 anni, continua a divertire e a far sognare il pubblico italiano e a confermarlo sono i dati auditel. Oltre 2.3 milioni di persone hanno seguito questa commedia con Siani e Bisio, pari ad uno share del 14.3%. Anche Rai 1 ha ottenuto ottimi risultati grazie all'inimitabile Piero Angela. Superquark ha raggiunto l'attenzione di circa 2.12 milioni di appassionati al documentario, equivalenti ad uno share del 12.9%. In questo appuntamento sono stati ...