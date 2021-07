Arsenal | Arteta pensa a Tammy Abraham per rinforzare l’attacco

(Di giovedì 22 luglio 2021) Non ha partecipato all’Europeo. Non ha nemmeno disputato una brillantissima stagione con la maglia del Chelsea (solo sette presenze da quando è arrivato Thomas Tuchel).è stata una delusione? Troppo presto per dirlo, il talento è nelle sue corde così come i goal, ma ha bisogno di spazio. Per questo motivo il Chelsea stando di piazzare il giovane inglese, cresciuto nell’Academy, al miglior offerente. L’, che ancora non ha avviato nessun colloquio nè col club nè col calciatore, starebbendo di acquistarlo.è un obiettivo ...

Advertising

Skipjack0079 : @EveryTeam_Mark 1. Peak era Pochettino Spurs 2. Peak era Arteta Arsenal - HeelCalo : Quella bestia di Arteta lo metterà terzino sinistro - junews24com : Calciomercato Juve, sgambetto dell’Arsenal? Vuole il centrocampista - junews24com : Calciomercato Juve, sgambetto dell'Arsenal? Vuole il centrocampista - - LRolla04 : @imzaghi71 @felice_119 @Ruttosporc wow immagina andare all’arsenal che non sta nemmeno in conference league e con u… -

Ultime Notizie dalla rete : Arsenal Arteta

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo L 'è interessato a James Maddison . Il centrocampista piace molto aded andrebbe ad occupare lo spazio lasciato da Odegaard, rientrato al Real Madrid. Il Leicester però non vorrebbe ...2 Niente tournée in Florida e niente match con l' Inter per l': come riferisce The Athletic , i Gunners hanno riscontrato positività al Covid - 19 all'... la squadra diavrebbe dovuto ...Niente tournée americana e Florida Cup per l' Inter di Simone Inzaghi. Il club nerazzurro ha deciso ieri in extremis di non partire a poche ore dal decollo. Il numero crescente di contagi da Covid-19 ...L'Arsenal avrebbe offerto 38 milioni di euro al Sassuolo che non sarebbe disposto a fare sconti alla Juventus che ne vorrebbe spendere 30 ...