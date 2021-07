Arriva la prima Spa Marina d’Italia: ecco dove (Di giovedì 22 luglio 2021) Le vacanze al mare sono sempre piene di bellezza e divertimento, ma ora in Italia è possibile anche rilassarsi in una vera e propria Spa Marina, grazie al progetto di uno stabilimento balneare. Vediamo dove si trova e come funziona questo nuovissimo esperimento. La natura può regalarci cose meravigliose, come hanno capito i proprietari di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 22 luglio 2021) Le vacanze al mare sono sempre piene di bellezza e divertimento, ma ora in Italia è possibile anche rilassarsi in una vera e propria Spa, grazie al progetto di uno stabilimento balneare. Vediamosi trova e come funziona questo nuovissimo esperimento. La natura può regalarci cose meravigliose, come hanno capito i proprietari di L'articolo è apparsosul sito ViaggiNews.com

Advertising

NetflixIT : Prima di Geralt, c'è stato Vesemir. The Witcher: Nightmare of the Wolf arriva il 23 agosto. - matteorenzi : Mia mamma oggi è stata ASSOLTA dall'accusa di Bancarotta a Cuneo. Perché? Il fatto NON sussiste. La verità arriva,… - Quirinale : #Siracusa, il Presidente #Mattarella arriva al Teatro Greco per la rappresentazione “Coefore Eumenidi”. Il ricord… - lillydessi : Uomini e donne, da Maria De Filippi arriva la prima tronista transessuale - - _i_n_d_i_o_ : RT @ZZiliani: @gaetanostaglian Sono militarmente istruiti e organizzati. Poca cosa in confronto alla cupola mafiosa che sta loro alle spall… -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva prima Curiosità, atleti da non perdere, azzurri a caccia di una medaglia: mini guida all'Olimpiade di Tokyo 2020 A 30 anni, Vanessa Ferrari, prima ginnasta italiana a vincere l'oro in un mondiale, si presenterà ... La squadra femminile arriva dal secondo posto ai mondiali del 2018. Mentre quella maschile vuole ...

Chiara Nasti tatuaggio: l'influencer scatena il web ... ecco che arriva a gran voce l'intervento della Nasti. L' influencer partenopea non è rimasta in ... non ha lasciato che le parole potessero andar via senza prima dettare sentenze con una spiccata ...

«Inter, dal nuovo sponsor arriva la prima svolta. Ora rifinanziamo il bond» Il Sole 24 ORE 'Il libro possibile', al via a Vieste la seconda tappa Al via a Vieste la seconda tappa del festival letterario "Il Libro Possibile": dopo la tradizionale quattro giorni di Polignano a Mare, quest'anno arriva per la prima volta con altrettante date nella ...

Enrica Bonaccorti, incidente in vacanza: le sue condizioni Enrica Bonaccorti, mentre era in vacanza è caduta dalle scale. Le sue condizioni. Incidente domestico per Enrica Bonaccorti che, in Toscana per trascorrere un periodo di vacanza è caduta dalle scale f ...

A 30 anni, Vanessa Ferrari,ginnasta italiana a vincere l'oro in un mondiale, si presenterà ... La squadra femminiledal secondo posto ai mondiali del 2018. Mentre quella maschile vuole ...... ecco chea gran voce l'intervento della Nasti. L' influencer partenopea non è rimasta in ... non ha lasciato che le parole potessero andar via senzadettare sentenze con una spiccata ...Al via a Vieste la seconda tappa del festival letterario "Il Libro Possibile": dopo la tradizionale quattro giorni di Polignano a Mare, quest'anno arriva per la prima volta con altrettante date nella ...Enrica Bonaccorti, mentre era in vacanza è caduta dalle scale. Le sue condizioni. Incidente domestico per Enrica Bonaccorti che, in Toscana per trascorrere un periodo di vacanza è caduta dalle scale f ...