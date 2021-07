Arriva la prima Spa marina d’Italia, benessere sulla spiaggia: ecco dove (Di giovedì 22 luglio 2021) Le vacanze al mare sono sempre piene di bellezza e divertimento, ma ora in Italia è possibile anche rilassarsi in una vera e propria Spa marina, grazie al progetto di uno stabilimento balneare. Vediamo dove si trova e come funziona questo nuovissimo esperimento. La natura può regalarci cose meravigliose, come hanno capito i proprietari di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 22 luglio 2021) Le vacanze al mare sono sempre piene di bellezza e divertimento, ma ora in Italia è possibile anche rilassarsi in una vera e propria Spa, grazie al progetto di uno stabilimento balneare. Vediamosi trova e come funziona questo nuovissimo esperimento. La natura può regalarci cose meravigliose, come hanno capito i proprietari di L'articolo è apparsosul sito ViaggiNews.com

Advertising

NetflixIT : Prima di Geralt, c'è stato Vesemir. The Witcher: Nightmare of the Wolf arriva il 23 agosto. - matteorenzi : Mia mamma oggi è stata ASSOLTA dall'accusa di Bancarotta a Cuneo. Perché? Il fatto NON sussiste. La verità arriva,… - Quirinale : #Siracusa, il Presidente #Mattarella arriva al Teatro Greco per la rappresentazione “Coefore Eumenidi”. Il ricord… - Leonardo44447 : Prima da prof per il folle statunitense. Dai che arriva lo Yankee #TourDeWallonie - milkoffy : RT @massimo4951: Una settimana prima della partenza Brownie non lo vogliono più perché la staffetta arriva troppo presto la mattina ?????????… -