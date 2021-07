Argentina-Australia Tokyo 2020 0-2 | colpo grosso degli australiani

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 22 luglio 2021) Davide che batte Golia, questa è la sintesi d. Nella seconda gara della prima giornata del Girone C del torneo di calcio olimpionico glini firmano il colpaccio contro l’Albiceleste e prendono il comando del gruppo. Quali sono state le scelte dei tecnici? 4-2-3-1 per l’. Ledesma tra i pali e linea difensiva con De La Fuente, Perez, Medina, e Ortega. In mediana giocano Vera e Colombatto. Trequarti formata da Valenzuela, Mac Allister e Barco. L’unico riferimento in avanti è Gaich. 4-3-3 per l’. Glover in porta ...