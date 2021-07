Arbasino, la casalinga di Voghera e il leghista con la pistola (Di giovedì 22 luglio 2021) Cosa direbbe la casalinga di Voghera del delitto di Voghera? Questo è il problema: cosa penserebbe la figuretta retorica di Alberto Arbasino di un vogherese con la pistola in tasca e per di più assessore (Massimo Adriatici, leghista, ora agli arresti domiciliari) che spara una sera d’estate a Youns El Bossettaoui, 39 anni, di origini marocchine, non si capisce bene come sia andata, come in quel vecchio e dimenticato film di Elio Petri con Marcello Mastroianni? Cosa saprebbe dire, la casalinga di Voghera, della difesa dell’assessore Adriatici – lo sparo è ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 22 luglio 2021) Cosa direbbe ladidel delitto di? Questo è il problema: cosa penserebbe la figuretta retorica di Albertodi un vogherese con lain tasca e per di più assessore (Massimo Adriatici,, ora agli arresti domiciliari) che spara una sera d’estate a Youns El Bossettaoui, 39 anni, di origini marocchine, non si capisce bene come sia andata, come in quel vecchio e dimenticato film di Elio Petri con Marcello Mastroianni? Cosa saprebbe dire, ladi, della difesa dell’assessore Adriatici – lo sparo è ...

