Arabia Saudita, le donne possono andare alla Mecca senza uomini (Di giovedì 22 luglio 2021) Per la prima volta, le donne potranno partecipare all'hajj, il tradizionale pellegrinaggio alla Mecca, senza un «tutore». L'Arabia Saudita ha reso noto solo lo scorso mese la decisione del ministero dell'hajj, che ha ufficialmente permesso alle donne di tutte le età di partire senza un parente maschio, il «mahram», a condizione che ci vadano, comunque, in gruppo.

