Apertura stadi al pubblico, oggi il Consiglio dei Ministri per decidere (Di giovedì 22 luglio 2021) Previsto per oggi il confronto di Draghi con il Consiglio dei Ministri per decidere riguardo all’Apertura degli stadi al pubblico e con quale percentuale di capienza. La Lega calcio spinge per avere il 100% di occupazione con il green pass, il ministro della Salute, Roberto Speranza, è fermo al 25%. Per le società calcistiche, il ritorno dei tifosi presso gli impianti sportivi equivarrebbe ad una boccata di ossigeno dopo la chiusura ed il mancato introito in quest’ultimo anno di pandemia. A prescindere dal dato finale sulla capienza, sembra ormai chiaro che per entrare ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 luglio 2021) Previsto peril confronto di Draghi con ildeiperriguardo all’degliale con quale percentuale di capienza. La Lega calcio spinge per avere il 100% di occupazione con il green pass, il ministro della Salute, Roberto Speranza, è fermo al 25%. Per le società calcistiche, il ritorno dei tifosi presso gli impianti sportivi equivarrebbe ad una boccata di ossigeno dopo la chiusura ed il mancato introito in quest’ultimo anno di pandemia. A prescindere dal dato finale sulla capienza, sembra ormai chiaro che per entrare ...

